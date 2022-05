Robert Lewandowski wil weg bij Bayern München: ’Er is te veel gebeurd’

„Een transfer is voor beide partijen de beste oplossing”, vervolgde Lewandowski. Hij heeft bij Bayern München nog een contract tot het einde van de komende competitie. Naar verluidt staat Lewandowski in de belangstelling van FC Barcelona en wil hij daar zijn loopbaan vervolgen.

De 33-jarige speler werd in 2014 door Bayern overgenomen van Borussia Dortmund en vestigde in Zuid-Duitsland vele records. Zo maakte hij in het seizoen 2020/21 41 doelpunten in de Bundesliga, ondanks dat hij vijf wedstrijden miste.