’Remknijper’ Fenati laat weer van zich horen

Al is dat nu wél positief. Fenati won de Moto3-race op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Het is zijn eerste zege sinds oktober 2017.

Dát hij destijds met 200 kilometer per uur op het rechte stuk op de rem drukte bij Manzi, werd hem niet in dank afgenomen. De motorsportfederatie FIM schorste hem voor vijf maanden en zijn team Marinelli Snipers ontsloeg hem op staande voet.

Ook MV Agusta, het team waar hij het jaar erop voor zou gaan rijden, wilde hem niet meer hebben of zien. „Dit is het ergste wat ik ooit in een motorsportwedstrijd heb gezien. Echte sportmensen zouden dit nooit op deze manier doen”, aldus Giovanni Castiglioni, de baas van MV Agusta.

Fenati zei na het incident dat zijn loopbaan in de motorsport erop zat, maar hij kreeg toch een nieuwe kans van VNE Snipers, de opvolger van Marinelli Snipers. En nu heeft de Italiaan toch weer weten te winnen, zonder de concurrentie te benadelen.

