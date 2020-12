Formule 1-team van Haas bevestigt ook komst Mick Schumacher

De komst van het tweetal zat al lang in de pijpleiding. De Rus Mazepin, zoon van miljardair Dmitry, werd dinsdag gepresenteerd. Een dag later was het de beurt aan Schumacher. Het tweetal komt dit jaar uit in de Formule 2. Schumacher ligt op pole position om zich komend weekeinde in Bahrein tot kampioen te kronen.

De Duitser (21) maakt onderdeel uit van het Ferrari-programma en had eerder dit jaar eigenlijk al een vrije training moeten afwerken voor Alfa Romeo. Op de Nürburgring gooiden de weersomstandigheden echter roet in het eten.

Bij Haas moeten Romain Grosjean en Kevin Magnussen na dit seizoen vertrekken. „Als Mick kampioen wordt, verdient hij de kans”, stelde Nyck de Vries onlangs al tegenover De Telegraaf. De Vries won vorig seizoen de Formule 2-titel en rijdt inmiddels voor het Formule E-team van Mercedes.

„Hij is heel solide. De naam Schumacher is een voor- en een nadeel. Aan de ene kant is het een voorrecht, maar veel mensen bekritiseren hem ook. Als je er objectief naar kijkt, spreken zijn prestaties voor zich. Een klasse winnen, op welke manier dan ook, is altijd een prestatie. Of je nu Schumacher heet of niet.”