Matthijs de Ligt door het stof: ’Je verliest door een actie van mij’

„Ik voel me slecht natuurlijk. Je verliest de wedstrijd door een actie van mij. Dat voelt heel vervelend”, zei hij schuldbewust voor de camera’s van de NOS. „We hadden de wedstrijd redelijk onder controle en dan bij een zo’n lange bal gaat het mis. Ik laat hem stuiteren en dat is achteraf niet goed. Ik val en krijg een licht duwtje, waardoor ik hands maak. Dit mag mij niet overkomen.”

De Ligt noemde dat het kantelpunt. „Uiteindelijk verandert dat de wedstrijd, dat mag mij niet overkomen. Dan zie ik de jongens in de laatste minuten nog strijden. Dan kan ik alleen maar trots zijn op hen. Maar ik voel me verantwoordelijk. Spelen op zo’n toernooi is altijd een goede kans. Dus als je er zo uitvliegt, is dat altijd pijnlijk.”

International De Jong: het was een slecht toernooi

Frenkie de Jong wilde na de nederlaag van Oranje in de achtste finale van het Europees kampioenschap tegen Tsjechië (0-2) van geen excuus weten. „We vliegen er in de achtste finale uit. Het was gewoon een slecht toernooi”, verklaarde hij.

Over het systeem wilde hij het niet hebben. „In de groepsfase ging het goed, we maakten heel veel goals en iedereen was positief. Vandaag wilden we heel graag, je weet dat het misschien wel belangrijkste wedstrijd uit je loopbaan is, maar het lukte gewoon niet.”

Van onderschatting was geen sprake, aldus de middenvelder van Barcelona. „We waren in alle opzichten goed voorbereid. We wisten dat het lastig zou worden, dus ik denk niet dat het daarmee te maken heeft. Het was niet goed, maar we gaven ook niet veel weg. Na de rode kaart voor Matthijs de Ligt was het gedaan. Daarna ging het niet meer.”

De Jong speelde zelf niet zijn beste wedstrijd. Dat gold ook voor aanvoerder Georginio Wijnaldum en Memphis Depay. „We kwamen niet echt los. Ik kwam ook niet echt vrij. Het voelde ook zwaar, het leek alsof we moe waren. Ik weet niet hoe dat kan, soms heb je van die dagen”, zei De Jong. „Het is niet dat we niet willen. We willen hartstikke graag. Het is misschien wel de grootste wedstrijd uit de carrières voor een aantal van ons.”

De Ligt namdus een groot deel van de schuld op zich. De Jong: „Hij is natuurlijk een grote persoonlijkheid, maar het is niet alleen zijn schuld. De eerste helft speelden we ook al onder ons niveau. Ook met tien man kun je het veel beter doen, zeker tegen Tsjechië.”