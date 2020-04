Geraint Thomas gaat 36 uur fietsen voor het goede doel

De 33-jarige Welshman, in 2018 winnaar van de Tour de France, doet dat in zijn garage op een Zwift, een interactieve fietstrainer. Thomas roept andere wielrenners op virtueel met hem mee te rijden. Hij hoopt met zijn actie in deze coronacrisis heel wat geld op te halen voor de nationale gezondheidszorg (NHS) in Groot-Brittannië.

„Ik ben wel een beetje nerveus, want ik heb nog nooit zo lang gereden op een dag”, zegt Thomas, die woensdagochtend begint aan zijn actie. Hij blijft dan 12 uur achter elkaar trappen op de Zwift in zijn garage. De wielrenner van Team Ineos doet dat donderdag en vrijdag ook. Via zijn Facebook-pagina wordt de ’benefietkoers’ van Thomas gestreamd.

„Het zijn zware tijden. De NHS doet geweldig werk. Ik wil op mijn manier ook een kleine bijdrage leveren en het enige wat ik kan, is fietsen”, aldus Thomas.