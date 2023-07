Peter Bosz sprak met Xavi Simons: ‘Een fijn gesprek’

PSV probeert Simons te verleiden tot het tekenen van een nieuw, verbeterd contract zonder de bewuste clausule. Technisch directeur Earnest Stewart gaf bij de presentatie van Bosz te kennen, dat dat proces loopt: ,,We zijn al een tijdje met Xavi in gesprek. Eerst met zijn oude management en nu met zijn nieuwe management. Xavi heeft zich in een korte periode stormachtig ontwikkeld. Een jongen die zo jong is en zo bewust bezig is met zijn carrière is een genot om naar te kijken. Het is ook aanstekelijk naar de rest van onze groep. We willen hem heel graag behouden en zijn in gesprek met elkaar om daar handen en voeten aan te geven.”

Bosz gaf aan ook gesproken te hebben met Simons over zijn toekomstplannen: ,,Ik heb aan die jongen duidelijk gemaakt dat ik hem er graag bij heb, wat ik van hem vind en wat ik goed aan hem vind en hoe ik denk dat hij zich kan verbeteren. Ik denk dat hij het een fijn gesprek vond. Dat heeft hij ook zelf aangegeven. Maar uiteindelijk moet hij zelf een beslissing nemen. Die kan ik niet voor hem nemen. Die kan de club niet voor hem nemen. Ik weet dat hij het hier heel goed naar zijn zin heeft. Ik kan niet voor hem praten. Dat moet hij zelf doen.”