’Ajax houdt je dag en nacht bezig’

Jeroen Slop Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Met een klap op de gong van de Amsterdamse beurs luidt financieel directeur Jeroen Slop vrijdag 28 juni zijn laatste werkdag in bij Ajax. Om die vervolgens in het nieuwe supportershome af te sluiten met een afscheidsreceptie. Ruim twintig jaar heeft de inmiddels 57-jarige Slop alle stormen doorstaan en naar de meest uiteenlopende types bij Ajax hun salaris overgemaakt. Altijd op de achtergrond. Hij klapte nooit uit de school en is dat ook niet van plan als hij de deur van de Johan Cruijff ArenA definitief achter zich dichttrekt. „Ik zou een boek kunnen schrijven over al die typetjes. Maar het wordt geen afscheid met een grote knal. Zo zit ik niet in elkaar.”