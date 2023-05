Bondscoach Jonker over clash met Wiegman: ’Zwaarst mogelijke tegenstander’

„Als je het vergelijkt met andere poules, ben ik zeker tevreden over de loting”, gaf Jonker aan. „Engeland is, als regerend Europees kampioen, de zwaarst mogelijke tegenstander die we konden treffen. Het wordt een mooie uitdaging en bijzonder om tegen het Engeland van Sarina Wiegman te gaan spelen.”

Taaie ploeg

Oranje treft België ook in de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. „Het is een land dat zich goed ontwikkelt en een niet te onderschatten tegenstander, net als Schotland”, weet Jonker. „Tijdens mijn eerste interland in september hebben we nipt met 2-1 van de Schotten gewonnen. Een taaie ploeg met een paar individueel goede speelster.”

Over de opzet van de eerste Nations League heeft de Amsterdammer gemengde gevoelens. „Sportief gezien is het een goede zaak dat we meer topwedstrijden gaan spelen, aan de andere kant betekent dat ook extra belasting voor speelsters.”

Finaleronde

De eerste editie van het toernooi begint in september, de finaleronde met de vier groepswinnaars wordt in februari 2024 gespeeld. De twee finalisten kwalificeren zich voor de Olympische Spelen in Parijs. Play-offs voor promotie en degradatie worden ook in februari gespeeld.

Het WK vrouwenvoetbal staat in juli en augustus op het programma. Daarin spelen de Oranje Leeuwinnen tegen Portugal, Verenigde Staten en Vietnam.