Jumbo-Visma met Vingegaard en Bouwman naar Ronde van Lombardije

Bouwman maakte vorige maand zijn rentree nadat hij in juni zijn pols had gebroken tijdens het mountainbiken. De bergkoning van de Giro won medio september al een etappe in de Ronde van Slowakije.

Vingegaard, die na zijn succesvolle Tour de France twee maanden rust nam, heeft van de Ronde van Lombardije een hoofddoel gemaakt. De Deen vierde vorige week in de Ronde van Kroatië zijn rentree met twee etappezeges en een tweede plaats in het eindklassement. „Jonas heeft laten zien dat hij in goede vorm steekt en zich goed voelt”, verklaarde ploegleider Addy Engels. „Hij lijkt ontspannen en heeft goed werk geleverd tijdens de verkenningsrit.”

Waar de renners vorig jaar van Como naar Bergamo gingen, worden de 253 kilometers deze keer in omgekeerde richting gereden. „De start van de koers is de finale van vorig jaar, dat is meteen een uitdaging. De slotfase is altijd vrij lastig, terwijl het middenstuk iets makkelijker lijkt. Ik verwacht een sterke groep, waarbij de favorieten zich pas op het laatste moment laten zien”, aldus Engels.

Vorig jaar zegevierde tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar in Lombardije. Bauke Mollema was in 2019 de laatste Nederlandse winnaar van de klassieker.