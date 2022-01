Ski-rel: Isabelle Hanssen wil naar Spelen en stapt naar rechter

Voor Hanssen was het een keiharde klap toen ze zich voor de derde keer op rij volgens de eisen van het Internationaal Olympisch Comité kwalificeerde voor de Winterspelen, maar door de strengere eisen van NOC*NSF niet wordt uitgezonden. „Wat mij vooral steekt is de ongelijkheid in dit proces”, zegt Hanssen „Ik ben me er van bewust dat regels en limieten er niet voor niets zijn. Ik gun Maarten en Michelle hun deelname aan de Spelen ontzettend, maar bij mij is die droom net zo groot, en ik werk er ook al ruim tien jaar net zo hard voor. Ik ben van mening dat ik minstens zoveel aan de eisen voldoe als zij en ook zeker zoveel problemen heb ondervonden door corona.”

Isabelle Hanssen

Hanssen vindt dat de bond haar vooral heeft tegengewerkt. „Ik heb alles zelf moeten regelen. Ik mocht niet deelnemen aan de WK, omdat ik me niet gekwalificeerd had, maar dat kwam omdat er door de corona-omstandigheden ook geen mogelijkheden waren om me te plaatsen. Toch weigerde de skibond me te laten starten. En in september vergat de bond mij zelfs uit te laten nodigen voor een pré-olympische bijeenkomst met alle wintersporters van TeamNL. Dat doet vermoeden dat de skibond mij nooit serieus heeft genomen. Ik denk dat ik het verdien dat dat nu wel eens gaat gebeuren.”