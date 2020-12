FC Utrecht-routinier Willem Janssen beseft dat steunbetuigingen niet genoeg zijn

Willem Janssen Ⓒ BSR Agency

UTRECHT - In de sportieve crisis die FC Utrecht doormaakt, probeert Willem Janssen als een van de ervaren spelers en vanuit zijn verleden als aanvoerder het met zichzelf worstelende elftal zo goed mogelijk bij te staan. Omdat hij na zijn zware knieblessure nog maar weinig speelt, is het voor de verdediger wel even zoeken naar de rol die hij kan vervullen.