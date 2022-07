Van Bommel met Antwerp zonder kleerscheuren naar derde voorronde Conference League

Premium Voetbal

Laatste kunstje ex-topvoetballer Karel ’baron’ Bonsink

Karel Bonsink is geboren in Den Haag, maar opgegroeid in de Amsterdamse volkswijk de Staatsliedenbuurt, waar net als in de Spaarndammerbuurt lid worden van DWS toen een optelsommetje was van één-en-één is twee. Voor de eigenzinnige en voormalig trainer is zijn voetbalboek dat begon bij DWS, al lang ...