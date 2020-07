Lastige en pijnlijke avond voor De Ligt, die toch overeind blijft

Matthijs de Ligt bleef knap overeind tegen Atalanta-aanvaller Duvan. Ⓒ HH/ANP

Met de landstitel in het verschiet, is het Juventus van Matthijs de Ligt even de kluts kwijt. De koploper in de Serie A leek zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Atalanta met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis, tegen de tweede nederlaag op rij aan te lopen. Dankzij sterspeler Cristiano Ronaldo, die in de laatste minuut van de reguliere speeltijd zijn tweede strafschop benutte, hield de titelhouder toch nog een punt over aan het enerverende duel: 2-2.