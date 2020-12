AZ rekent op Timo Letschert in laatste duel van het jaar

Terwijl alle andere clubs uit de Eredivisie al aan een korte kerstvakantie zijn begonnen, moeten de spelers van AZ en FC Utrecht nog een keer aan het werk. Eigenlijk zou FC Utrecht - AZ op zaterdag 12 september de openingswedstrijd van het seizoen zijn. Op verzoek van AZ werd die wedstrijd echter uitgesteld, zodat de Alkmaarders zich optimaal konden voorbereiden op hun duel in de voorronde van de Champions League met Dinamo Kiev. Zondagmiddag treffen Utrecht en AZ elkaar alsnog.

Een dag na het gewonnen duel met Vitesse hadden de meeste speler van AZ vrij. „De jongens die medische ondersteuning nodig hebben, zijn wel op de club geweest”, zei Jansen. „De rest is ietwat aan het ontspannen thuis. We willen nog één keer knallen, om goed het jaar uit te gaan.” AZ moet het in De Galgenwaard doen zonder de al langer geblesseerde basisspelers Dani de Wit, Jonas Svensson en Bruno Martins Indi.

De Alkmaarse club kan in punten op gelijke hoogte komen met Feyenoord en Vitesse. Koploper Ajax heeft 5 punten meer dan die clubs, PSV staat 4 punten voor. FC Utrecht, de nummer 10 op de ranglijst, boekte dinsdag bij FC Emmen de eerste zege onder de nieuwe trainer René Hake (2-3). „Er zijn wel wat fysieke klachten binnen de selectie”, zegt Hake. „Het is nog niet te zeggen of iedereen het gaat halen.” Hake geeft zijn spelers op eerste kerstdag vrij. Tweede kerstdag wordt er wel getraind.