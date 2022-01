AZ bijt zich stuk op SC Cambuur

AZ had de negende voorgaande duels allemaal gewonnen, zes in de competitie, twee in de KNVB-beker en eentje in de Conference League. Het elftal van trainer Pascal Jansen hoopte dichter in de buurt te komen van de serie die AZ onder leiding van Louis van Gaal neerzette in het kampioensjaar 2008/2009. AZ won toen tussen november en februari twaalf competitieve duels op rij.

Jansen had in vergelijking met het vorige competitieduel met Fortuna Sittard Hakon Evjen een basisplaats gegeven. De niet geheel fitte verdediger Pantelis Hatzidiakos verdween naar de reservebank. Evjen kreeg na een kwartier spelen de eerste mogelijkheid, maar Sonny Stevens tikte de bal naast. De doelman moest in de eerste helft nog een keer reddend optreden bij een poging van Vangelis Pavlidis, die AZ woensdag ten koste van FC Twente (1-2) naar de kwartfinales van de beker schoot.

In de beginfase van de tweede helft voerde AZ de druk aardig op. De thuisploeg kreeg hoekschop na hoekschop, maar ook daaruit werd niet gescoord. Cambuur kreeg steeds meer hoop op een goed resultaat en leek na ruim een uur spelen zelfs zelf de leiding te nemen. Keeper Peter Vindahl Jensen redde op de inzet van Michael Breij. Dani de Wit leek in de slotfase de matchwinner te worden, maar Stevens redde knap.

AZ profiteerde zo slechts deels van de nederlaag van concurrent Vitesse tegen FC Groningen (1-3). AZ en Vitesse staan in de subtop en hebben nu allebei 36 punten, de Alkmaarders zijn op basis van het doelsaldo vierde.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie