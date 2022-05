Marc Overmars wil Mark van Bommel naar Antwerp halen

Overmars wil Van Bommel graag naar België halen. De oud-trainer van PSV en VfL Wolfsburg is al meerdere keren gesignaleerd in Antwerpen en voor hem ligt een tweejarig contract klaar. Van Bommel was ook topkandidaat om trainer te worden van Racing Genk, maar zijn voorkeur lijkt uit te gaan naar het avontuur bij Antwerp. Overmars is gecharmeerd van hem als trainer en met diens aanwezigheid weet Van Bommel dat hij de nodige rugdekking krijgt vanuit de directie.

Antwerp plaatste zich dit seizoen voor de Belgische kampioensronde in de play-offs, waarin het als vierde en laatste zal eindigen. De ambities van de oudste profclub van het land zijn torenhoog. Antwerp is in handen van Paul Gheysens, een van de allerrijkste Belgen. In 2020 werd de Belgische beker gewonnen, maar de club wil meedoen om de landstitel. Om die ambities kracht bij te zetten werd Overmars binnengehaald als technisch eindverantwoordelijke, nadat hij begin februari bij Ajax opstapte wegens grensoverschrijdend gedrag.

De financiële mogelijkheden zijn er dus in Antwerp, dat naar verwachting snel afscheid neemt van de huidige coach Brian Priske. Komende zondag eindigt het seizoen met een uitwedstrijd bij Union. Antwerp speelt volgend seizoen in de tweede voorronde van de Conference League.

Voor Van Bommel (45) moet het zijn derde trainersklus worden. Bij PSV schoot hij in 2018 uit de startblokken en greep hij dat seizoen uiteindelijk net naast de landstitel. Een sportief dramatische reeks in zijn tweede jaar werd hem in december fataal. Bij VfL Wolfsburg werd Van Bommel dit seizoen eind oktober al ontslagen, ondanks een uitstekende start in de competitie. Zijn opvolger Florian Kohfeld is inmiddels overigens ook alweer de laan uitgestuurd.