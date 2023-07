Chris Froome: ’Een genot om Wout Poels te zien winnen’

Dat was zondag toen hij Wout Poels op weergaloze wijze de lastige Alpenrit naar Saint-Gervais Mont-Blanc zag winnen. De viervoudig Tour-winnaar laat aan De Telegraaf weten dat hij de 35-jarige Limburger tot de dag van vandaag heel dankbaar is voor zijn inspanningen toen de twee voor Team Sky reden. In de Tour de Frances van 2015 en 2016 was Poels de meesterknecht van Froomey, die in beide gevallen het geel naar Parijs bracht.

„Het was een genot om Wout zijn eerste etappe in een grote ronde te zien winnen. Hij heeft zich door de jaren heen zoveel voor mij weggecijferd. Hij heeft er lang op moeten wachten, maar deze ritzege in de Tour is zo enorm verdiend”, liet Froome weten.

Poels hielp de Britse Keniaan ook aan eindzege in de Ronde van Spanje van 2017, waarin hijzelf knap zesde werd. In de Giro d’Italia van 2018 was de Froome lange tijd in strijd verwikkeld met Tom Dumoulin, die op slechts 46 tellen achter Froome tweede werd.