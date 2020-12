Max Verstappen grapt na tweede training: ‘Ik ga mijn stoel weer claimen’

Max Verstappen was goed voor de derde tijd, net als beide Mercedes-coureurs op de medium-band, maar gaf bijna acht tienden toe op de snelste ronde van Bottas. Op een gegeven moment moest de Red Bull-coureur een snel rondje wel afbreken. ,,Het was oké, niets geks”, aldus Verstappen na de tweede training. ,,Mercedes ziet er weer erg sterk uit, ondanks dat ik geen snelle ronde kon rijden op de zachtste band. We hebben nog wel wat werk te verrichten. Op een dag als vandaag ben ik vooral bezig met het vinden van de limiet en om te ontdekken hoe ver je kan gaan met de auto.”

Logischerwijs keek Verstappen er niet gek van op dat Mercedes sneller was. ,,Dat is het hele jaar zo. Maar goed, ik ga mijn stoeltje weer claimen…” Hij doelt daarbij op de stoel in de persconferenties op zaterdag en zondag, waar hij al vaak heeft gezeten als nummer drie. Donderdag deed Verstappen al net of hij zijn stoel meenam na zijn babbel met de internationale pers.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon noteerde op de zachtste band de vierde tijd. Daarachter zat het erg dicht bij elkaar.

De tweede training in Abu Dhabi lag ruim tien minuten stil, omdat de Ferrari-motor in de Alfa Romeo van Kimi Räikkönen het begaf en de achterkant van zijn auto in brand stond. De ervaren Fin kon zijn bolide stilzetten en uitstappen en hielp de marshalls zelfs nog even om het brandje te blussen.