RKC kan met man meer voorsprong niet vasthouden tegen Sparta

In het laatste thuisduel met Cambuur vormden twee rode kaarten voor de Friezen het fundament voor de 5-1 zege van RKC. De Waalwijkers kwamen in dat duel terug van een 1-0 achterstand. Een tweede doelpunt van Arno Verschueren voorkwam dit keer een nieuwe Waalwijkse driepunter. Sparta verdiende het punt.

Het verschil tussen RKC en Sparta, allebei uitstekend aan het seizoen begonnen, bedroeg voor de confrontatie maar een punt. In de Waalwijkse visie was daar scheidsrechter Serdar Gozübuýük verantwoordelijk voor met zijn omstreden penalty in de laatste minuut van het duel met PSV. Een zege op Cambuur was twee weken geleden het eerste antwoord. In dat duel kwam RKC pas op gang nadat het op achterstand was gekomen en Cambuur twee rode kaarten te slikken kreeg.

Initiatief

Tegen Sparta greep de ploeg veel sneller het initiatief. Dat leidde al in de tiende minuut tot de openingstreffer, die eigenlijk van Rotterdamse makelij was. De wieg van zowel aangever Iliass Bel Hassani als afmaker Michiel Kramer stond in de Maasstad. Bel Hassani, opgeleid bij Sparta, is aan een opmerkelijk seizoen bezig. Hij scoorde al vier keer en kwam tegen zijn oude club tot zijn eerste assist. Vanaf de achterlijn legde de linkspoot de bal met rechts terug op Kramer, die in 2018 een blauwe maandag bij Sparta onder contract stond. In acht duels scoorde hij daar twee keer. Bij RKC is de spits, die nog voor de pauze geblesseerd naar de kant ging, dit seizoen alweer toe aan vier treffers.

Na de openingsgoal nam Sparta het heft in handen. Het betere voetbal resulteerde in de gelijkmaker van Verschueren al kwam daar het lijnenspel nog wel even aan te pas. Van buitenspel bleek geen sprake. Oosting, die altijd verschillende scenario’s klaar heeft liggen, besloot tot een koerswijziging. Hij haalde een verdediger naar de kant en posteerde Patrick Vroegh op het middenveld. In een 4-4-2 formatie probeerden de Waalwijkers de controle terug te krijgen.

Bel Hassani

Dat lukte aardig en dit keer was Bel Hassani zelf de gevierde man. Die stond al op slag van rust klaar om RKC weer op voorsprong te zetten maar werd door de Spanjaard Julen Lobete volledig over het hoofd gezien. De voor Kramer ingevallen Roy Kuijpers had wel oog voor de Rotterdamse Marokkaan en bediende hem op maat voor diens vierde competitietreffer.

Een aanslag van Shurandy Sambo op het onderbeen van Kuijpers bezorgde RKC net als bij de vorige thuiswedstrijd tegen Cambuur een numeriek overwicht. Maar dat pakte dit keer verkeerd uit. Een voorzet vanaf de linkerflank toucheerde het hoofd van Verschueren en het lichaam van Adewoye en verdween in het doel.

Voorzorg

Bel Hassani zat op dat moment al aan de kant. Een maatregel uit voorzorg. De Waalwijkse middenvelder ontsnapte bij een felle tackle aan rood. Die actie zorgde wel voor een extra lading in de slotfase. Uiteindelijk werd alleen Sparta beter van het vechtvoetbal. Het knokte zich naar 2-2 en voelde zich de morele winnaar.