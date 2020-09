Daley Blind na hartproblemen terug in basis bij Ajax

De schrik was groot toen de 30-jarige Blind op 25 augustus ineens op de grond ging zitten tijdens een oefenduel met Hertha, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Blind verliet op eigen kracht het veld en had geen grote klachten meer.

Ten Hag vertelde na de wedstrijd dat de defibrillator (ICD) van zijn viceaanvoerder was afgegaan. Blind keerde vorige week na uitvoerig medisch onderzoek terug op het trainingsveld.

Labyad en Mazraoui

Noussair Mazraoui krijgt als rechtsback de voorkeur boven Sergino Dest. De Braziliaan Antony debuteert op de rechterflank in de eredivisie. Zakaria Labayd start als spits, na enkele goede optredens in de voorbereiding. David Neres, pas net weer fit, begint op de bank.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind en Tagliafico; Álvarez, Promes en Gravenberch; Antony, Labyad en Tadic.

De wedstrijd begint om 14:30 uur op Het Kasteel in Rotterdam.

