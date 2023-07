Alcaraz rekent moeizaam af met Jarry, ook Medvedev en Tsitsipas door

Alcaraz hoefde in zijn vorige twee partijen op Wimbledon geen set af te staan. Voor een plek in de kwartfinale neemt de 20-jarige tennisser het op tegen de Duitser Alexander Zverev of de Italiaan Matteo Berrettini.

Vorig jaar strandde Alcaraz, die vorig jaar de US Open op zijn naam schreef, in de vierde ronde tegen de Italiaan Jannik Sinner. Op Roland Garros verloor Alcaraz vorige maand in de halve eindstrijd van de Serviër Novak Djokovic.

Medvedev geeft een set weg

Daniil Medvedev heeft voor de tweede keer de vierde ronde op Wimbledon bereikt. De 27-jarige Rus moest zaterdag in Londen de eerste set aan de Hongaar Marton Fucsovics laten, maar won daarna alsnog overtuigend: 4-6 6-3 6-4 6-4. Fucsovics was in de eerste ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlander Tallon Griekspoor.

Daniil Medvedev. Ⓒ ANP/HH

Het was voor Medvedev de eerste keer dit toernooi dat hij een set moest afstaan. In de achtste finales wacht hem een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Tsjech Jiri Lehecka en de Amerikaan Tommy Paul.

Medvedev mocht vorig jaar niet meedoen aan Wimbledon, omdat Russen en Belarussen werden geweerd vanwege de oorlog in Oekraïne. Een jaar eerder haalde Medvedev de vierde ronde, zijn beste resultaat in Londen. Daarin verloor hij van de Pool Hubert Hurkacz.

Tsitsipas rekent na Murray ook af met Serviër Djere

Stefanos Tsitsipas is op Wimbledon doorgedrongen tot de vierde ronde. Een dag na zijn zwaarbevochten zege op de Schot Andy Murray, hoefde de als vijfde geplaatste Griekse tennisser tegen de Serviër Laslo Djere geen set af te staan. Het werd 6-4 7-6 (5) 6-4.

Voor een plek in de kwartfinales speelt Tsitsipas tegen de ongeplaatste Amerikaan Christopher Eubanks, die vorig weekeinde het grastoernooi van Mallorca op zijn naam schreef. Eubanks won in de derde ronde op Wimbledon van de Australiër Christopher O'Connell.

Het is voor de 24-jarige Tsitsipas de eerste keer sinds 2018 dat hij op Wimbledon in de achtste finales staat.