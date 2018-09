'Nicolai Jørgensen kan heel boos worden, geloof me'

„Het is altijd een project voor mij geweest om Nicolai zo goed mogelijk te begeleiden”, zegt vader Lars Jørgensen. „Ik heb het zelf slechts tot de derde divisie geschopt. Ik dronk te veel bier...”

Bier drinkt vader Jørgensen nog steeds, maar nu vooral van Nederlandse makelij. De wedstrijden die hij dit seizoen heeft gemist, zijn op één hand te tellen. Met vrienden, vrouw Vibeke of dochter Cecilie en jongste zoon Frederik pakt hij wekelijks het vliegtuig. En als het echt niet anders kan, rijdt hij op en neer.

Het vormen van de voetballer Jørgensen begint al vroeg. „Toen hij acht was, heeft hij een jaar of twee op taekwondo gezeten. Een goede training voor de balans. En zodat hij niet bang zou worden voor een verdediger”, aldus vader Lars, die Nicolai waar nodig bijstaat. „Hij was heel temperamentvol en kreeg heel veel kaarten. Nu is hij veel rustiger. Hij heeft gepraat met de beroemde oud-scheidsrechter Kim Nielsen, een van mijn beste vrienden. Die heeft hem advies gegeven. ’Blijf weg bij de scheidsrechter, met protesteren bereik je toch niets’, zei hij. Maar Nicolai kan heel boos worden, geloof me.”

