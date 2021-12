Voormalig kickbokser Lloyd van Dams (49) overleden

Zijn broer Clyde maakt de dood van Lloyd wereldkundig op sociale media „RIP broer. Je kleine broertje gaat ervoor zorgen dat de Van Dams-nalatenschap wordt voortgezet. Zeg maar hallo tegen onze vader en moeder in de hemel.”

Ⓒ Instagram Clyde van Dams

De Nederlands-Surinaamse vechtsporter was een bekende in de vechtsportwereld. Zo kwam hij zelf uit in onder andere de K-1 en in het thaiboksen. Hij vocht tegen grote namen als Peter Aerts, Sem Schilt en Remy Bonjasky. In 84 partijen ging hij nog nooit knock-out.

Diverse titels

Hij won diverse titels: twee keer wereldkampioen, Europees kampioen en Nederlands kampioen.

Ook vechtsporticoon Bert Kops staat op Instagram stil bij het overlijden van Van Dams. „RIP Lloyd van Dams. De vierde vechter al die afgelopen maand is overleden”, schrijft hij.