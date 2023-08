Ajax wacht op bankgarantie van FC Porto voor Jorge Sanchez

Porto stemde ermee in het volledige salaris van Sanchez, 900.000 euro netto, over te nemen en kopen de verdediger definitief als hij een bepaald aantal wedstrijden heeft gespeeld. De transfersom is in dat geval vastgesteld op circa 3,8 miljoen euro.

Overigens wilde directeur voetbalzaken Sven Mislintat ook een huursom ontvangen. Toen de deal daarop leek af te ketsen, volstond het betalen van het salaris van Sanchez door Porto. Mislintat had immers Anton Gaaei al als vervanger aangetrokken. Overigens zit Sanchez vanavond tegen Ludogorets (20.00 uur) op de tribune om het risico op blessures te vermijden.