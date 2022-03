André Ramalho sluit na maanden blessureleed weer aan bij PSV

PSV kan in de fase van het seizoen waarin de prijzen verdeeld worden weer over André Ramalho beschikken. De Braziliaanse verdediger die een enkeloperatie onderging en de laatste drie maanden ontbrak, stond zondagmorgen met de selectie zonder internationals weer op het trainingsveld.

Ramalho moest zich in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Go Ahead geblesseerd laten vervangen. Het herstel na de enkeloperatie liep voorspoediger dan verwacht. Al een paar weken werd ernaar toe gewerkt dat de Braziliaan na de interlandbreak weer bij de selectie aan zou pikken. Volgens trainer Roger Schmidt beschikt Ramalho over zo’n goede basisconditie dat hij ook snel weer wedstrijden kan spelen. Bij PSV fungeerde Jordan Teze de laatste maanden als zijn vervanger. Die dwong met zijn spel een plekje in de voorselectie van Oranje af.

PSV begon met dertien spelers en twee keepers aan de voorbereiding op de wedstrijd van komende zaterdag, uit tegen FC Twente. Die spelers, waaronder Mario Götze, stonden voor het eerst na een vakantie van zes dagen weer op het veld. Schmidt besloot tot zo’n relatief lange pauze omdat zijn spelers dan fris aan de beslissende fase kunnen beginnen. PSV strijdt daarin nog op drie fronten om de prijzen en treft in de kwartfinale van de Conference League Leicester City.

Gakpo

Cody Gakpo, die bij Oranje geblesseerd afhaakte, stond niet op het veld. Ook Teze ontbrak en trainde binnen. Dat deed ook Gakpo die tegen FC Twente wordt terug verwacht. Spits Eran Zahavi trainde wel mee met PSV. Voor de nationale ploeg van Israël, die zaterdag van Duitsland verloor, is de 34-jarige aanvaller niet opgeroepen. Hij kreeg rust van de bondscoach.

Guardado op visite

Bij de eerste training voor het laatste wedstrijdblok was er bij De Herdgang een bijzondere bezoeker. Andrés Guardado zat aan de koffie in de kantine en werd belaagd door handtekeningenjagers. De Mexicaan, tegenwoordig speler van Real Betis Sevilla, had zich met een blessure voor de nationale ploeg afgemeld. Reden om weer eens in Eindhoven te gaan kijken bij zijn oude club.