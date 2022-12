Olympisch kampioene Goggia breekt vingers in afdaling St. Moritz

Goggia brak de vingers van haar linkerhand doordat ze een controlepaaltje raakte tijdens de race, die in lastige omstandigheden werd afgewerkt. Het sneeuwde hard en het was mistig op de piste. De Italiaanse is naar een ziekenhuis in Milaan vervoerd, waar ze een operatie zal ondergaan. De skiester hoopt zaterdag gewoon van start te gaan in de tweede afdaling in St. Moritz.

„Het zicht was slecht. Ik had al mijn moed nodig om de helling af te gaan”, zei winnares Curtoni, die 0,29 seconde sneller was dan Goggia.