Weghorst verschaft duidelijkheid aan Burnley-fans: ’Vertrek komt door Van Gaal’

Dat wilde Weghorst zelf, omdat hij van de fans veel kritiek kreeg op zijn vertrek bij de degradant uit de Premier League. Hij speelde immers maar een half jaar bij Burnley: „Ik had behoefte aan dit interview, want ik ben de club en supporters heel erg dankbaar. Mijn uitspraken die rondgingen in Engeland, kloppen niet helemaal. Zo werken de media soms nu eenmaal. Het is belangrijk om mijn verhaal te vertellen.”

En dat verhaal is duidelijk, voor Weghorst: het WK voetbal. „Het WK komt eraan en dat is heel belangrijk voor mij. Het is mijn grootste droom. We hebben een bondscoach die vindt dat zijn internationals op het hoogste niveau moeten spelen, daar is hij heel strikt in. Dus als ik naar het WK wil, moet ik een besluit nemen.”

De Turkse club huurt de 29-jarige aanvaller van het Nederlands elftal voor een jaar van Burnley.

Bij Besiktas, de Turkse kampioen van 2021, is Valérien Ismaël trainer. Ismaël werkte eerder bij VfL Wolfsburg, de voormalige werkgever van Weghorst. Bij Wolfsburg maakte de oud-spits van Heracles Almelo en AZ 59 doelpunten in 118 competitiewedstrijden.

Weghorst heeft bij Burnley nog een contract tot de zomer van 2025. Besiktas eindigde afgelopen seizoen als zesde en speelt daardoor geen Europees voetbal. Weghorst werd maandag al enthousiast onthaald op de luchthaven van Istanbul door fans van zijn nieuwe club.