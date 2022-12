Premium Het beste van De Telegraaf

’Messi gaat een wonder verrichten, daar willen we bij zijn’ Argentijnse fans veroveren Doha: ’We vreten Oranje op’

Door Pim Sedee

De Argentijnse fans weten het zeker: ze worden wereldkampioen dankzij hun grote ster Lionel Messi. Ⓒ ANP/HH

Doha - In het Lusail-stadion in Qatar verbleekt het oranje vrijdag bij het blauw-wit. Van de haast 90.000 toeschouwers die in het stadion passen, zal het overgrote deel voor Argentinië zijn. De Zuid-Amerikanen zijn met tienduizenden in Qatar. Wat zit er achter die enorme opkomst?