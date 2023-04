Van de Zandschulp en Griekspoor doen mee in Marrakech

Het was onzeker of de Nederlandse tennissers hun opwachting zouden maken in Marokko. Van de Zandschulp (27) keerde pas eind vorige week terug uit Miami, waar hij de vierde ronde haalde van het masterstoernooi. Hij twijfelde daarom over zijn deelname in Marrakech.

Griekspoor (26) liep in de voorbereiding op het gravelseizoen een enkelblessure op. Uit onderzoek bleek dat een stukje bot in het gewricht van zijn rechtervoet was afgebroken. De nummer 2 van Nederland moet een operatie ondergaan, maar wil die graag uitstellen tot na het gravelseizoen.

De als derde geplaatste Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen de Australiër Christopher O’Connell of een speler uit het kwalificatietoernooi. Griekspoor, de nummer 4 van de plaatsingslijst, treft in de tweede ronde een speler uit de kwalificaties of de Marokkaan Adam Moundir, die met een wildcard is toegelaten.

Van de Zandschulp en Griekspoor, respectievelijk de nummers 32 en 36 van de wereld in het enkelspel, vormen in Marokko ook een duo in het dubbelspel.