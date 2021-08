Willem II droogt flink gewijzigd Vitesse af in Gelredome

Na een matige voorbereiding waarin het vertoonde spel en de resultaten niet overhielden, begon Vitesse net een beetje kleur op de wangen te krijgen. In het tweeluik met FC Dundalk was het spel wisselvallig, maar werd wel zoals verwacht mocht worden de play-off bereikt, tegen PEC Zwolle werd zakelijk een overwinning over de meet gebracht en tegen Anderlecht werd bij vlagen goed gevoetbald en een behoorlijke uitgangspositie afgedwongen voor de return.

Broos evenwicht verstoord

Erg overtuigend was het allemaal nog niet en daarom is het ook zo onbegrijpelijk, waarom Letsch dat broze evenwicht verstoorde door zo rigoureus in te grijpen. Waarom je basis op vijf posities wijzigen, als de belangrijke return tegen Anderlecht pas donderdag op het programma staat? Waarbij aangetekend moet worden, dat de vervanging van Oussama Darfalou door de afgelopen donderdag geschorste Loïs Openda logisch was. En ook een basisplaats voor Oussama Tannane na zijn goede invalbeurt was te begrijpen met het oog op het ritme van de spits, maar de grote hoeveelheid wisselingen ging zichtbaar ten koste van de automatismen.

,,Ik denk dat de ploeg behoefte heeft aan verse krachten”, verklaarde Letsch zijn ingreep, die niet goed uitpakte. Met name op het middenveld liep het voor geen meter vanwege het grote gebrek aan creativiteit bij het drietal Sondre Tronstad-Matus Bero-Tom Domgjoni. Die laatste twee zijn spelers die erg veel op elkaar lijken en het vooral van kracht en inzet moeten hebben en niet van voetballend vermogen.

Achilleshiel Vitesse

Net als tegen Anderlecht bleek de grote achilleshiel van het huidige Vitesse achterin te liggen. Dominik Oroz en Tomas Hajek maakten er weer een potje van aan de bal en kwamen ook in de mandekking niet lekker uit de verf. Zo kreeg Kwasi Wriedt alle gelegenheid om Willem II op voorsprong te zetten na een fraai aangesneden vrije trap van Görkem Saglam en kreeg even later Ché Nunnely vrije doortocht, waarbij de uitkomende doelman Markus Schubert in het luchtledige terechtkwam.

Ⓒ Pro Shots

Dan maakte de doelman van Willem II een betere indruk. Timon Wellenreuther keerde op het oude nest terug na een uitstapje naar Anderlecht. Robbin Ruiter, vorige week nog eerste keeper bij de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, ontbrak in Arnhem zelfs geheel in de selectie. De fanatiek meelevende Willem II-supporters in het uitvak waren de koning te rijk vanwege de comfortabele 0-2 voorsprong.

Ingrijpen

Letsch greep in en bracht bij het begin van de tweede helft alsnog Nikolai Frederiksen, Yann Gboho en Eli Dasa, de basisspelers die hij eigenlijk rust had willen geven en die nu vol aan de bak moesten om de opgelopen schade te repareren. Dat lukte niet, waarbij Vitesse ook een beetje pech had. Een inzet van Openda hobbelde bij het been van Wellenreuther rakelings naast en de aansluitingstreffer van Frederiksen werd na langdurig lijntjestrekken in Zeist alsnog geannuleerd vanwege buitenspel.

Uiteindelijk kwam ook Riechedly Bazoer nog van de bank, maar het mocht allemaal niet baten. Willem II liep op de counter zelfs nog uit naar 0-3 door een goal van Wesley Spieringhs, die er zware concurrentie bijkrijgt in de vorm van Godfried Roemeratoe, die wordt gehuurd van FC Twente. Voor Vitesse ware de druiven zuur. Door de mislukte roulatietruc van Letsch liepen de Arnhemmers een deuk in het vertrouwen op, terwijl de vier spelers, die gespaard moesten worden voor donderdag toch hun benen niet konden sparen en als invallers aan de bak moesten.