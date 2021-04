Ronald Koeman begrijpt niets van niet gegeven strafschop: ’Waarom is er dan een VAR?’

„Voor mij is het overduidelijk een strafschop”, zo stelde hij na afloop tegenover de pers. „Ik verlang van de arbitrage dat ze de juiste beslissingen maken. Dit was duidelijk en dan moet hij geholpen worden door de VAR.” Maar dat gebeurde niet. „Ik weet niet waarom er een VAR in Spanje is.” Ook deed hij over iets anders zijn beklag. „Er waren slechts vier minuten blessuretijd, terwijl hij de scheidsrechter alleen al drie minuten kwijt was aan het vervangen van zijn headset.”

Toch stak Koeman ook hand in eigen boezem. „De eerste helft van ons was niet goed. Zowel aanvallend als verdedigend. Na rust kwamen we een stuk beter voor de dag.”