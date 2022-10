Jeremie Frimpong in voetsporen Edwin van der Sar en Cody Gakpo?

Dat een speler zonder enige interlandervaring mee mag naar een eindronde is bij de twintig eerdere grote toernooien van Oranje al meerdere keren voorgekomen. Vaak ging het om keepers, die nog geen interland achter hun naam hadden als ze werden geselecteerd voor een EK of WK, maar er zitten ook de nodige veldspelers tussen. Wim Meutstege (EK’76) en Martien Vreijsen (EK’80) speelden zelfs op een eindronde hun eerste en enige interland. Jan van Deinsen (EK’76) en Romeo Zondervan (EK’80) maakten later pas hun debuut. André Ooijer was zonder interlandervaring van de partij op het WK’98, waar hij niet in actie kwam.

Bij de keepers zitten er grote namen bij als Hans van Breukelen (EK’80) en Edwin van der Sar (WK’94), die als jonge doelmannen al meegingen naar een eindronde. Maar ook keepers die niet tot nauwelijks voor Oranje zouden spelen. Niek Michel (WK’38) en Jan Ruiter (EK’76) zouden tot één interland komen, terwijl Ruud Hesp zowel op het EK’96 als het WK’98 van de partij was, maar nooit een interland achter zijn naam zou krijgen. Dat geldt ook voor Harry Vos, die in 1974 deel uitmaakte van de WK-selectie. Het meest recente voorbeeld van een international, die zonder ervaring mee mocht naar een toernooi is PSV’er Cody Gakpo. Op het EK 2020 zou de aanvaller pas op het toernooi zijn debuut maken.