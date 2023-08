Anouk Vetter pakt bronzen medaille op WK atletiek bij de meerkamp

Vetter draaide in Boedapest een matige zevenkamp, maar blies haar kansen op een medaille weer leven in met een fabuleuze worp van 59,57 meter bij het speerwerpen. Daarmee rukte ze na zes onderdelen op naar de tweede plaats. Op de afsluitende 800 meter liep de Amerikaanse Anna Hall zo'n goede tijd (2.04,09), dat ze Vetter passeerde in de eindstand. Hall won daardoor het zilver met 6720 punten. De Britse Katarina Johnson-Thompson kroonde zich tot wereldkampioene met 6740 punten.

Emma Oosterwegel kende evenals Vetter een ronduit tegenvallende eerste dag, maar ook zij herstelde zich zondag met goede prestaties bij het verspringen (6,19 meter) en het speerwerpen (54,88). De winnares van olympisch brons in Tokio eindigde na een degelijke 800 meter (2.12,06) als vijfde in de eindstand met 6464 punten. Daarmee haalde ze net niet de olympische limiet van 6480 punten. Sofie Dokter, de derde Nederlandse in het WK-veld, eindigde met 6192 punten als elfde.

Moeizaam of net niet

Vetter had dit jaar nog geen meerkamp volbracht. Ze staakte eind mei in Götzis de strijd na vier onderdelen wegens een gevoelige achillespees en een pijnlijke knie. Ze deed veel alternatieve trainingen in de revalidatie, maar was naar eigen zeggen weer topfit en klaar voor een nieuwe topprestatie. Het ging in Boedapest echter op bijna alle onderdelen moeizaam of "net niet", zoals Vetter zelf zei. Haar speerworp bracht haar ineens weer in een positie voor een medaille en ze liet zich die kans niet ontglippen, al ging ook de afsluitende 800 meter moeizaam (2.20,49).

Vetter werd in 2016 in Amsterdam Europees kampioene, veroverde brons op de WK van 2017 in Londen, verraste in 2021 met zilv

Amerikaan Lyles is de nieuwe wereldkampioen op de 100 meter

Noah Lyles is de nieuwe wereldkampioen op de 100 meter, het koningsnummer van de atletiek. De Amerikaan won op de WK in Boedapest de finale in 9,83, de beste tijd van dit seizoen. Lyles is de opvolger van zijn landgenoot Fred Kerley, die in de halve finales werd uitgeschakeld.

Letsile Tebogo uit Botswana spurtte in 9,88 naar het zilver. De Brit Zharnel Hughes noteerde dezelfde tijd, maar was in duizendsten iets langzamer en kreeg het brons.

Lyles, die vooraf vol vertrouwen was en supersnelle tijden aankondigde, won zijn eerste wereldtitel op de 100 meter. Hij verdedigt later in het toernooi in Boedapest de titel op de 200 meter. Met 9,83 bleef hij overigens ver verwijderd van het wereldrecord van 9,58, dat de Jamaicaan Usain Bolt liep in 2009.

De Oegandees Joshua Cheptegei veroverde voor de derde keer op rij het goud op de 10.000 meter. De 26-jarige Cheptegei bleef na 25 rondjes in het nationale atletiekstadion van Hongarije de Keniaan Daniel Ebenyo (zilver) en de Ethiopiër Selemon Barega (brons) voor. De winnende tijd was 27.51,42.

Hassan met gehavend lichaam naar finale 1500 meter op WK

Sifan Hassan heeft met een gehavend lichaam gewoon de finale gehaald van de 1500 meter op de WK atletiek. De 30-jarige Nederlandse topatlete eindigde in haar heat van de halve finales als derde in 3.55,48 en plaatste zich daarmee rechtstreeks voor de eindstrijd. Ze liet de Keniaanse topfavoriete Faith Kipyegon (3.55,14) en de Ethiopische Diribe Welteji (3.55,18) voorgaan.

Hassan beleefde zaterdag een drama op de 10.000 meter, het onderdeel waarop ze regerend olympisch kampioene is en in 2019 de wereldtitel veroverde. Ze lag aan de leiding met nog enkele meters te gaan, maar onder druk van de achter haar oprukkende Gudaf Tsegay verstapte ze zich en door de verzuring in haar benen ging ze languit. Ze verspeelde daarmee een bijna zekere gouden medaille.

De geboren Ethiopische was even boos en verdrietig, maar vermande zich snel en accepteerde dat tegenslagen erbij horen in de sport. Het weerhield haar er niet van om met schrammen op elleboog en knie en wat kneuzingen aan de start te komen van de halve finales van 1500 meter. Met verband om de arm en pleister op de knie liep ze soepel naar de derde plaats.

De finale is dinsdagavond. Hassan is zoals altijd kanshebber op een medaille. Op de Spelen van Tokio behaalde ze brons, in 2019 werd ze in Doha wereldkampioen op de middenafstand.

Bouju mist WK-finale 100 meter, ook titelverdediger Kerley eruit

Raphael Bouju is er bij de WK atletiek in Boedapest niet in geslaagd de finale van de 100 meter te halen. De 21-jarige Nederlands kampioen eindigde in zijn heat van de halve finales als vijfde in 10,20. Daarmee was hij uitgeschakeld.

In de series op zaterdag liep Bouju sneller. Hij won toen zelfs zijn heat in 10,09.

Oblique Seville uit Jamaica won de heat in 9,90. Titelverdediger Fred Kerley werd derde in 10,02 en de Amerikaan plaatste zich daarmee niet voor de finale.