Anouk Vetter wint speerwerpen en kan nog medaille pakken bij WK atletiek

Vetter klom na het zesde onderdeel zelfs naar de tweede plaats in het klassement met 5684 punten. Ze heeft er 26 minder dan de Britse Katarina Johnson-Thompson, die zondagavond als leider de afsluitende 800 meter ingaat. De gedoodverfde favoriete Anna Hall zakte naar de derde plaats met 17 punten minder dan Vetter.

De Amerikaanse Hall is echter bijzonder rap op de 800 meter, terwijl Vetter juist veel moeite heeft met de afstand. Johnson-Thompson kan ook hard lopen op de 800, dus de bronzen medaille lijkt het maximaal haalbare voor Vetter.

Al vier plakken

De 30-jarige Vetter heeft al vier medailles op grote toernooien behaald in de zevenkamp. Ze werd in 2016 in Amsterdam Europees kampioene, veroverde brons op de WK van 2017 in Londen, verraste in 2021 met zilver op de Olympische Spelen van Tokio en won vorig jaar in Eugene zilver op de WK in een Nederlands record van 6867.

Emma Oosterwegel is dankzij 6,19 meter bij het verspringen en 54,88 met de speer naar de zesde plaats opgerukt in de stand en de winnares van olympisch brons kan met een sublieme 800 meter ook nog voor de bronzen medaille gaan. Sofie Dokter staat tiende.