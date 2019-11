Video: Alle hoogtepunten van Lille-Ajax

En daardoor staat de ploeg van Erik ten Hag na vijf groepsduels met tien punten bovenaan in Groep H, met twee punten voorsprong op zowel de Spanjaarden als de Engelsen. Over twee weken, als Ajax Valencia in de Johan Cruijff ArenA ontvangt, heeft de halve finalist van vorig seizoen aan een gelijkspel genoeg om verder te bekeren. Wint Ajax van de club van doelman Jasper Cillessen, dan is het sowieso groepswinnaar.

Voortvarende start

Met Perr Schuurs en Lisandro Martinez als het centrale verdedigingsduo en Noussair Mazraoui op het middenveld startte Ajax uiterst voortvarend. Na twee minuten onderschepte Sergiño Dest de bal op vijandelijke helft en via Zakaria Labyad, Donny van de Beek en Dusan Tadic kwam de bal bij Hakim Ziyech terecht, die de feilloos de verre hoek vond. Het was de op één na snelste treffer van Ajax in de Champions League ooit. Alleen Andy van der Meyde zette zijn naam in 2003 sneller op het scorebord dan dat Ziyech dat deed.

Op aangeven van Ziyech stuitte Tadic op Lille-doelman Mike Maignan, terwijl de Marokkaan zelf van een meter of 20 net naast pegelde. De grootste kans voor Lille in de eerste helft kwam nota bene voort uit een slecht genomen vrije trap van Quincy Promes, waarna de Fransen razendsnel counterden. Jonathan Bamba verprutste echter de enorme mogelijkheid op de 1-1, door hopeloos over te schieten.

Ten Hag grijpt in

Mazraoui kreeg na een half uur spelen ten onrechte een gele kaart, maar ontsnapte kort voor rust toen hij Benjamin André vasthield aan zijn tweede. Ten Hag greep in de rust in en bracht Edson Alvarez voor Mazraoui, terwijl hij in de slotfase van de eerste helft ook al noodgedwongen de geblesseerde Labyad moest vervangen. Noa Lang kwam in zijn plaats binnen de lijnen.

De 0-2 na een klein uur spelen bracht Ajax op rozen. Met een prachtige pass vanaf de rechterkant vond Ziyech Promes, die de tweede Amsterdamse treffer achter Maignan tikte. Aan de andere kant redde André Onana Ajax, door een prachtige redding te verrichten op een inzet van Yusuf Yazici van dichtbij. Ziyech leek Ajax een kwartier voor tijd zelfs op 0-3 te zetten, maar na interventie van de videoscheidsrechter werd dat doelpunt afgekeurd wegens hands.

Alle seinen op groen

Niettemin boekte Ajax een prima zege in Lille en staan alle seinen op groen om zich over twee weken te verzekeren van een plaats bij de zestien in de Champions League.

Video’s - Bekijk hieronder alle hoogtepunten:

Ziyech zet Ajax op 0-1:

Osimhen probeert strafschop te versieren voor Lille:

Bamba weet enorme kans van dichtbij niet raak te schieten:

Mazraoui ontsnapt aan tweede gele kaart:

Promes maakt de 0-2:

Ikoné mist opnieuw grote kans voor Lille:

Onana redt prachtig:

Ziyech sluit jonge veldbestormer in zijn armen:

Ziyech denkt 0-3 te maken, VAR grijpt in:

Van de Beek schiet keihard op de paal: