Opnieuw rel rond Djokovic op Australian Open: vader poseert met Russische Poetin-fans

Een groep Russische fans liep rond de wedstrijd binnen en buiten de Rod Laver Arena al rond met spandoeken met daarop onder meer het gezicht van president Vladimir Poetin. Ook scandeerden ze pro-Russische slogans. Een viertal werd daarop door beveiligers het stadion uitgezet.

Enkelen droegen shirts met daarop het beruchte ’Z-symbool’, waarmee Russen laten zien achter de oorlog in Oekraïne te staan. Eerder dit toernooi was er ook al ophef over Russische vlaggen. De Oekraïense tennisser Alex Dolgopolov reageerde furieus op het zien van foto’s van een man met een shirt met daarop het logo. „Deze man zal levenslang geschorst worden. In elk geval voor alle Australische tennistoernooien, toch?”, zo schreef Dolgopolov over de man die met het Z-symbool te zien was.

De Australische tennisbond stelde naar aanleiding van een incident in de wedstrijd tussen de Oekraïense Kateryna Baindl en de Russische Kamilla Rakhimova al een verbod op Russische vlaggen in. Youtuber Simeon Boikov riep fans daarop op om zo veel mogelijk met Russische vlaggen naar wedstrijden te gaan, om „terug te slaan richting de organisatie.”

Ondanks al het gedoe liet de vader van Djokovic zich woensdag verleiden tot het maken van enkele foto’s met Russische fans me. Op videobeelden lijkt hij bovendien „zivjeli Russiyani” te roepen, oftewel: „Lang leve de Russen.”

Na het nieuwste incident kwam Tennis Australia met een nieuwe verklaring. „Een kleine groep mensen toonde woensdag niet toegelaten vlaggen en symbolen. Ze bedreigden ook het veiligheidspersoneel na een wedstrijd van woensdagavond en werden uit het Melbourne Park gezet. Spelers en hun entourage zijn herinnerd aan het beleid omtrent vlaggen en symbolen, om dergelijke situaties te vermijden.”

De Oekraïense ambassadeur in Australië omschreef de scènes als „een schande.” ,Het is het hele pakket: naast de Servische vlag is er een Russische vlag, een Poetin-vlag en het Z-symbool", zo schreef hij op Twitter.

Vorig jaar

Vorig jaar was tijdens de Australian Open ook al veel te doen om Djokovic. De Serviër was naar Australië afgereisd, terwijl hij niet voldeed aan de vereisten voor niet-gevaccineerde reizigers. Dagenlang werd hij opgesloten in ’coronahotel’. Na veel juridisch getouwtrek mocht hij uiteindelijk niet in actie komen en keerde hij onverrichter zaken huiswaarts.

Halve finale

Djokovic maakt dit jaar nog steeds kans op de titel. Vrijdag moet hij Tommy Paul verslaan om zich voor de tiende keer te plaatsen voor de eindstrijd in Melbourne. Tot dusver verloor de Serviër nog nooit wanneer hij de finale haalde.