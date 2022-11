Van Dijk heeft spijt van reactie op Van Basten: ’Het maakte iets in mij los’

„Ik kan gewoon tegen kritiek, want die is ook helemaal niet erg en hoort er op het niveau waarop ik speel nu eenmaal gewoon bij. En ik ben het ook al heel lang gewend om kritiek te krijgen. Ik reageerde vooral omdat hij mij als persoon aanviel. Dat maakte iets in mij los”, aldus de captain van Oranje.

„Dat hij vond dat ik iets korter druk had kunnen zetten en dat daar de tegengoal uitkwam, kan ik allemaal hebben, omdat het voetbalmomenten zijn. Ik weet zelf ook dondersgoed wanneer ik een fout maak, wanneer ik iets goed doe en wanneer het beter moet. Maar het feit dat hij me afschreef als leider, vond ik best wel een dingetje om te horen. Ik ben ook maar een mens, wilde ook winnen, dat gebeurde niet en dan komt zoiets op je dak. Vervolgens kom je in het hotel en weet je dat het al op internet staat. Zo werkt het”, zegt Van Dijk.

Voorkeur 4-3-3

„Of hij een punt heeft? Ik speel hier in het centrum en heb vaak een spits voor mijn neus staan. Natuurlijk zijn er momenten waarop ik iets meer kan instappen. Maar ik heb een rol in deze groep, waardoor er meer wordt verwacht van de rechter en linker centrale verdediger. Ik ben degene die het slot op de deur is.”

Van Dijk gaf eerder aan dat hij zich comfortabeler voelt in 1-4-3-3. „Maar dat speelt geen enkele rol. Nee, het wordt ook niet geopperd in de spelersgroep om tegen Qatar 4-3-3 te spelen”, zegt hij desgevraagd. „Iedereen voelt zich goed in dit systeem. Dat hebben we ook veel laten zien. Alleen de laatste wedstrijd ging het niet goed. Dan hoeft er niet direct in een andere formatie te worden gespeeld. Eén wedstrijd is geen reden tot paniek.”