AZ krijgt Dani de Wit geblesseerd terug van Jong Oranje

De nummer 10 van de Alkmaarders had teveel last van zijn lies, waarna hij vertrok bij Jong Oranje, dat zondag tegen Jong Wit-Rusland speelt en woensdag tegen Jong Portugal. De Nederlandse beloften zijn al verzekerd van een EK-ticket, trainer Erwin van de Looi roept geen vervanger voor De Wit op.

Het EK voor spelers onder 21 jaar is vanwege de coronacrisis en het naar 2021 verschoven EK voor A-landen opgeknipt in twee delen. In maart is de groepsfase. De twee beste landen uit iedere groep gaan door naar de knock-outfase, die van 31 mei tot en met 6 juni wordt gehouden.

De Wit is bij AZ een vaste waarde voor trainer Arne Slot, die voorafgaand aan de interlandperiode nog zo zijn hoop uitsprak dat al zijn spelers gezond en fit zouden blijven vanwege de loodzware eerste seizoenshelft. De Alkmaarders nemen het zondag 22 november bij de hervatting van de Eredivisie op tegen FC Emmen.