Danny Post schrijft historie: ’Het is extra grappig, omdat ik niet echt een doelpuntenmaker ben’

ALMERE - De roots van Almere City liggen in Amsterdam, want in 1995 verhuisde amateurclub De Zwarte Schapen naar de stad in de polder om de eerste aanzet tot profvoetbal te geven. Tien jaar later was het zover, toen onder de naam FC Omniworld de groeistad ook een profclub kreeg. Zondagmiddag werd een volgende historische mijlpaal bereikt. Almere City, zoals de club tegenwoordig heet, maakte zijn debuut in de Eredivisie. Dat werd een deceptie door de 1-4 nederlaag tegen FC Twente. De historische eerste goal kwam op naam van Danny Post, een Amsterdammer in Almeerse dienst.

Danny Post krijgt de felicitaties na zijn goal tegen FC Twente. Ⓒ ANP/HH