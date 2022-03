Einde Youth League-avontuur voor junioren AZ

Het was Juventus dat in de openingsfase het minste last had van de zenuwen. De razendsnelle Samuel Illing-Junior brak op de linkerflank door, slingerde een ragfijne voorzet voorbij de tweede helft, waar Gabriele Mulazzi klaar stond om af te ronden. Met een dappere sliding voorkwam Tijs Velthuis de Italiaanse openingstreffer.

De sterke opening was het startsein voor een serie gevaarlijke aanvallen van Juventus. Halverwege de eerste helft diende zich de grootste kans van de gasten aan. Rechtsback Nicolo Savona legde de bal op het hoofd van Ange Josue Chibozo, die Sem Westerveld tot een katachtige reflex dwong. Minutenlang was het vrouwen en kinderen eerst voor de AZ-defensie.

Na een klein half uur viel het eerste wapenfeit van de thuisclub waar te nemen. Maxim Dekker speelde Tijs Velthuis vrij op links, die Fedde Jong in het strafschopgebied vond. De Alkmaarse captain draaide zich knap vrij, maar zag zijn schot geblokt door de attente Riccardo Turricchia. Vanaf dat moment was het qua kansen AZ dat de klok sloeg. De Jong, bediend door Ernest Poku, schoot uit een lastige hoek rakelings naast, Poku zelf zag zijn treffer vlak voor rust afgekeurd vanwege vermeend buitenspel.

MEXX

Ook na rust was het AZ dat het spel dicteerde. Opnieuw werd spelmaker De Jong in stelling gebracht, ditmaal door Wouter Goes, maar opnieuw vloog de bal centimeters naast de verkeerde kant van de paal.

In de 67e minuut leek de ploeg van Jan Sierksma, dat op weg naar de achtste finale onder meer afrekende met Angers en Villarreal, dan toch eindelijk de ban te breken. De Jong lepelde de bal op het hoofd van Mexx Meerdink, die hard binnenkopte. De bal spatte via de hand van Juve-doelman Zsombor Senko op de lat uiteen.

AZ-coach Jan Sierksma Ⓒ Via az.nl

ROOD OMIC

De 2500 toeschouwers, een recordbezetting voor ’Kalverhoek’, gingen er eens goed voor zitten. Zij zagen na de wissel van Poku voor Nick Koster dat Meerdink bij een snelle Alkmaarse uitbraak aan zijn shirt werd getrokken door Ervin Omic. Dat was tamelijk onhandig van de Juve-invaller, die niet lang daarvoor zijn eerste gele kaart had ontvangen. Na zijn tweede gele prent kon hij de douche opzoeken.

De numerieke meerderheid zou AZ geen kansen meer opleveren. Integendeel: Juventus drong met een man minder nog aan, maar twee hoekschoppen werden vakkundig onschadelijk gemaakt door de Alkmaarse defensie. En dus mondde het duel voor AZ voor de derde keer in successie uit in strafschoppen.

KILLER STRIJDONCK

Het bleef lang spannend in de penaltyserie, aangezien de strafschoppen van beide teams van zeer hoog niveau waren. Voor AZ scoorden Wouter Goes, Maxim Dekker, Fedde de Jong, Mexx Meerdink, maar de misser van de sierlijke middenvelder Lewis Schouten werd de ploeg uiteindelijk fataal. Uitgerekend Bayron Strijdonck (17), die in 2020 de jeugdopleiding van AZ verruilde voor Juventus, schoot de Italianen naar de laatste acht.

Het vertrek van de Amsterdamse jeugdinternational zorgde destijds voor grote irritatie aan de zijde van AZ. De club uit Noord-Holland moest het stellen met een karige opleidingsvergoeding voor de speler die was weggeplukt bij Zeeburgia, de grote talentenfabriek uit Amsterdam. Technisch directeur Max Huiberts, toen: „Juventus heeft honderden miljoenen te besteden. Wij hadden een heel traject voor die jongen uitgestippeld. Zij kopen maar raak, heel frustrerend.”