Bondscoaches Vincent Wevers en Gerben Wiersma mogen topturnsters weer trainen

Het betekent dat de bondscoaches Vincent Wevers en Gerben Wiersma weer terugkomen in de zaal. Ook de vier trainers die bij clubs in het land turnsters uit de nationale selectie trainen, kunnen op de centrale plek in Nijmegen hun pupillen weer gaan trainen.

Wevers en Wiersma waren eerder op non-actief gezet na de vele getuigenissen over geestelijk en fysiek misbruik in het vrouwenturnen. Wevers traint onder anderen olympisch kampioene Sanne Wevers, net als Lieke Wevers zijn dochter.

Technisch directeur Mark Meijer gaf aan dat het besluit om het topsportprogramma centraal op te pakken is ingegeven door de uitdrukkelijke wens van de turnsters het eerdere besluit te heroverwegen. „Het is mijn missie om met erkenning voor wat er is gebeurd in het verleden een oplossing te vinden voor onze olympische sporters. We willen niet dat hun olympische droom in duigen valt. Zij zeiden; laat ons trainen met onze eigen trainers.”