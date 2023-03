Dag zonder pijn voor Pogacar: zesde rit Parijs-Nice afgelast vanwege forse windstoten

Eerder werd de etappe nog ingekort vanwege de wind, maar even later werd bekend dat ook dat niet langer een optie was. In het gebied van de koers is door de Franse instanties code oranje afgegeven tot 20.00 uur en is er kans op windstoten tot 117 kilometer per uur. „Door de uitzonderlijk harde wind zijn in regio al verschillende bomen omgevallen. Dit maakt het annuleren van de etappe onvermijdelijk”, aldus de organisatie.

De Sloveen Tadej Pogacar blijft zodoende leider en gaat het beslissende weekend in met een voorsprong van 6 seconden op David Gaudu. Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma staat derde op 46 tellen. Donderdag had zijn teamgenoot Olav Kooij de vijfde etappe gewonnen.

Sneeuw spelbreker in Drenthe

Niet alleen in Frankrijk zorgen de weersomstandigheden voor een afgelasting. In Drenthe is er een streep gezet door Drentse Acht van Westerveld, een 1.1-koers voor vrouwen, vanwege de sneeuwval. De wedstrijd was even eerder gestart, maar de weersomstandigheden werden dusdanig slecht dat de koersdirecteur besloot de wedstrijd te staken.

„Het is heel sneu want er waren rensters die nog wel door wilden”, zei Femmy van Issum, de voorzitter van de Ronde van Drenthe tegen RTV Drenthe. „Maar het kan echt niet, het is overmacht. Ik vind sneeuw heel mooi, maar nu niet. Het zit me echt een beetje dwars.”