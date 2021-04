Zlatan Ibrahimovic Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na het nieuws dat er mogelijk een driejarige schorsing boven het hoofd van Zlatan Ibrahimovic hangt vanwege het illegaal beheren van een wedkantoor, is de vraag of verbazing nog wel op zijn plaats is bij het Zweedse fenomeen. Want de carrière van ’Ibra’ staat immers vol met incidenten en zondes. Een overzicht.