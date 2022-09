Ajax beleeft krankzinnige ’Deadline Day’

Voetbal

Bevestiging: El Ghazi keert bij PSV terug in Eredivisie

De meest recente PSV-aanwinst Anwar El Ghazi heeft de medische keuring doorstaan, waardoor niets een terugkeer in de Eredivisie in de weg staat. De aanvaller bereikte eerder al een akkoord met de Brabantse club over een driejarig contract. PSV is met Aston Villa een transfersom van 2,5 miljoen euro ...