Grote financiële zorgen bij Europese voetbalclubs

Agnelli wees op een onderzoek dat de ECA eerder deze zomer had gedaan. Na een steekproef onder clubs uit tien Europese competities, waaronder ook de Nederlandse Eredivisie, concludeerde de associatie dat de coronacrisis in de komende twee seizoenen gaat leiden tot 4 miljard euro aan inkomstenverlies.

„Volgens de FIFA komt dit voor 90 procent voor rekening van de clubs”, zei Agnelli. „Wat ons allemaal verbindt, of we nu een topclub, een middelgrote of een kleine club zijn, is dat we allemaal stadions hebben die ons inkomsten bezorgen. Maar die inkomsten zijn zo goed als verdwenen.”

Bij de ECA zijn bijna 250 clubs uit Europa aangesloten, waaronder Ajax, AZ, Vitesse, FC Twente, FC Utrecht, Feyenoord, PSV en sc Heerenveen. Voor het eerst vergaderden de leden van de ECA via een videoverbinding met elkaar. Ook voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese federatie UEFA hield vanuit zijn werkkamer een speech.

„Zelfs als we schrijvers zouden zijn, hadden we niet genoeg fantasie gehad om het verhaal van de afgelopen maanden te bedenken”, zei Ceferin. „Maar het voetbal is weer terug. Nog niet zoals normaal, maar hopelijk is dat snel weer zo. Van IJsland tot Kazachstan en terug naar Portugal, overal wordt weer gevoetbald. Het is een mirakel. Voetbal is niet het belangrijkste in de wereld, maar miljoenen harten kloppen daar wel voor. Als we verenigd zijn, gaat het voetbal overwinnen.”