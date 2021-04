Geslaagd debuut manager Ryan Mason bij Tottenham Hotspur

Premium Voetbal

Degradatie Schalke 04 hakt erin bij Huub Stevens

In de appgroep ’Eurofighters’, waarin de gouden Schalke 04-ploeg van de UEFA Cup-winst in 1997 onderling contact houdt, was er dinsdagavond druk appverkeer. De degradatie na dertig jaar uit de Bundesliga van Schalke 04 kwam hard aan bij de oud-spelers en oud-trainer Huub Stevens, al had niemand al m...