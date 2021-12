Tumor ontdekt bij NAC-trainer Edwin de Graaf

Volgens NAC was De Graaf, die als speler uitkwam voor onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en NAC, er vroeg bij en kon hij snel worden geopereerd. Er volgt nu een behandeltraject. Hoe dat traject eruit komt te zien, is op dit moment nog niet duidelijk. De tumor zit lokaal en is hierdoor goed te behandelen, zo meldt de Bredase club.

„Ik voel me dan ook niet ziek”, aldus De Graaf. „De enige last die ik heb, is van de operatiewond. Nu is het even afwachten hoe het er verder uit komt te zien. Momenteel is er nog geen concreet behandelplan. Wanneer en hoeveel ik afwezig zal zijn in de nabije toekomst is dus nog niet bekend. Het klinkt misschien gek, maar de focus moeten we vooral op het voetbal houden.”

NAC is de nummer 9 van de Keuken Kampioen Divisie.