Video: Wereldgoal Tottenham Hotspur in derby overschaduwd door rood en nederlaag

In de strijd om plaatsing voor de Champions League liep Tottenham Hotspur zodoende tegen een pijnlijke nederlaag aan. Voor de winnende thuisclub kwamen Martin Ødegaard en Alexandre Lacazette tot scoren.

Lamela had in de 33e minuut de score geopend namens de Spurs. Het was zijn eerste competitietreffer in een serie van 37 wedstrijden. De Argentijn, die in de 19e minuut was ingevallen voor Son Heung-min, moest in de 76e minuut het veld verlaten na zijn tweede gele kaart. De stand was op dat moment al 2-1. Steven Bergwijn ontbrak in de selectie van Tottenham-trainer José Mourinho.

Op de ranglijst nemen de Spurs de zevende plek in, nu met 6 punten achterstand op nummer 4 Chelsea. De top 4 plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Arsenal staat op de tiende plek.

Manchester United

Met een nipte zege op subtopper West Ham United heeft Manchester United de tweede plaats in de Premier League behouden. De thuiswedstrijd eindigde in 1-0. De treffer viel in de 53e minuut en kwam op naam van verdediger Craig Dawson, die de bal uit een hoekschop van Bruno Fernandes in eigen doel werkte.

Gezien het spelbeeld viel de overwinning van ManUnited te klein uit. De thuisclub miste nogal wat kansen. Bij de winnende ploeg ontbrak Donny van de Beek opnieuw in de wedstrijdselectie. Volgens trainer Ole Gunnar Solskjaer is de oud-Ajacied pas na de interlandperiode van eind maart weer helemaal fit.

De achterstand van ManUnited op stadgenoot Manchester City bedraagt nog altijd 14 punten, met een wedstrijd minder gespeeld. De koploper won zaterdag met 3-0 bij Fulham. Nummer 3 Leicester City haalde uit tegen hekkensluiter Sheffield United (5-0) en staat op 15 punten van de lijstaanvoerder.