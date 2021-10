Nieuwe opzet Super League: geen vaste deelnemers meer

In het vorige voorstel, dat in het voorjaar naar buiten kwam, was alleen plaats voor de grootste Europese topclubs. Zij zouden elk jaar mee mogen doen, zonder degradatie- en promotieregeling.

De competitie zou nu uit twintig clubs moeten gaan bestaan. Een divisie lager zouden dan nog eens twintig clubs spelen. De teams zouden wel actief blijven in hun nationale competities.

Het vorige idee leverde zoveel weerstand op bij met name voetbalfans dat negen clubs zich al snel terugtrokken uit het project. Alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus zijn daar officieel nog bij betrokken. De UEFA houdt vol dat de nieuwe competitie in strijd is met de eigen reglementen. Het Europese Hof van Justitie moet toetsen of de voetbalbond haar machtspositie misbruikt. Dat gebeurt naar verwachting volgend jaar zomer.