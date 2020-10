Judowereld houdt de adem in: geslaagde testcase na gevaarlijke cocktail?

Noël van ’t End is uitgeblust teruggekeerd van de Grand Slam in Hongarije. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na acht maanden zonder internationale wedstrijden kwamen afgelopen week meer dan vierhonderd judoka’s uit zestig verschillende landen samen tijdens een Grand Slam in Hongarije. Een gevaarlijke cocktail in deze tijd, zou je zeggen. „Maar het was daar zo extreem streng”, verzekert Noël van ’t End, de regerend wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram. „In anderhalve week ben ik vijf keer getest op corona.”